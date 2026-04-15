Rifles du 1er mai Salle des fêtes Dornes
Rifles du 1er mai Salle des fêtes Dornes vendredi 1 mai 2026.
Dornes
Rifles du 1er mai
Salle des fêtes Place du 19 mars 1962 Dornes Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 14:00:00
fin : 2026-05-01 19:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Rifles du club de basket de Dornes.
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Salle des fêtes Place du 19 mars 1962 Dornes 58390 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 98 83 31
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English :
Rifles of the Dornes basketball club.
L’événement Rifles du 1er mai Dornes a été mis à jour le 2026-04-15 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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