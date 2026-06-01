Dory Manor présente « Le Gorille » avec la complicité de Virginie Bloch-Lainé, Librairie Gallimard, Paris
Dory Manor présente « Le Gorille » avec la complicité de Virginie Bloch-Lainé, Librairie Gallimard, Paris jeudi 4 juin 2026.
Dory Manor présente « Le Gorille » avec la complicité de Virginie Bloch-Lainé Jeudi 4 juin, 19h00 Librairie Gallimard Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-04T19:00:00+02:00 – 2026-06-04T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-04T19:00:00+02:00 – 2026-06-04T23:59:00+02:00
Un magnifique roman sur l’identité familiale, religieuse, sexuelle et politique, en même temps que l’exploit littéraire d’un écrivain israélien qui a quitté son pays et fait du français sa langue d’écriture.
« Le Gorille » c’est le surnom d’Ezer, ancien membre des services secrets israéliens. C’est aussi le père de Dory, qui invective cette figure autoritaire et viriliste. Oscillant entre colère et gratitude, révolte adolescente et tentative de pardon, le narrateur s’interroge autant sur la violence de son héritage que sa transmission aux générations futures.
Dory Manor est poète et traducteur, il est également le cofondateur et directeur éditorial de la première maison d’édition hébraïque établie hors d’Israël. Reconnu pour ses traductions de Flaubert, Baudelaire et Rimbaud en hébreu, il signe son premier roman écrit en français avec Le Gorille.
Venez découvrir « Le Gorille » publié aux Éditions Grasset.
Photographie © Shai Levi
Librairie Gallimard 15, boulevard Raspail,Paris Paris 75007 Quartier Saint-Thomas-d’Aquin Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-dory-manor-presente-le-gorille-avec-la-complicite-de-virginie-bloch-laine-1990385412348 »}] [{« link »: « https://www.librairie-gallimard.com/livre/9782246841760-le-gorille-dory-manor/ »}]
Un magnifique roman sur l’identité familiale, religieuse, sexuelle et politique, en même temps que l’exploit littéraire d’un écrivain israélien qui a quitté son pays et fait du franç …
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