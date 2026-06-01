DOUBLE CONCERT KAKO ET CASCADES Le Burgaud
DOUBLE CONCERT KAKO ET CASCADES Le Burgaud samedi 20 juin 2026.
Le Burgaud
DOUBLE CONCERT KAKO ET CASCADES
CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud Haute-Garonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
En avance sur la fête de la musique le café du Burgaud vous offre deux concerts, deux ambiances, deux moments de plaisirs.
KAKO SANOGO musicien multi-instrumentiste passionné, embrasse la fusion des traditions musicales mandingues avec des influences mondiales et CASCADES Musique éléctro-organique Rendez-vous à partir de 21h pour profiter de ce moment musical ! Une petite restauration avant le concert est prévu, pour cela, réservation au 06 49 82 98 49. 0 .
CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud 31330 Haute-Garonne Occitanie burgaud31@gmail.com
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English :
In the run-up to Music Day, the Burgaud Café is treating you to two concerts, two different atmospheres, and two delightful experiences.
L’événement DOUBLE CONCERT KAKO ET CASCADES Le Burgaud a été mis à jour le 2026-06-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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