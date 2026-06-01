Le Burgaud

DOUBLE CONCERT KAKO ET CASCADES

CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

En avance sur la fête de la musique le café du Burgaud vous offre deux concerts, deux ambiances, deux moments de plaisirs.

KAKO SANOGO musicien multi-instrumentiste passionné, embrasse la fusion des traditions musicales mandingues avec des influences mondiales et CASCADES Musique éléctro-organique Rendez-vous à partir de 21h pour profiter de ce moment musical ! Une petite restauration avant le concert est prévu, pour cela, réservation au 06 49 82 98 49. 0 .

CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud 31330 Haute-Garonne Occitanie burgaud31@gmail.com

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English :

In the run-up to Music Day, the Burgaud Café is treating you to two concerts, two different atmospheres, and two delightful experiences.

L’événement DOUBLE CONCERT KAKO ET CASCADES Le Burgaud a été mis à jour le 2026-06-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE