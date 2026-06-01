Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

DOUBLE CONCERT KAKO ET CASCADES Le Burgaud

DOUBLE CONCERT KAKO ET CASCADES Le Burgaud

DOUBLE CONCERT KAKO ET CASCADES Le Burgaud samedi 20 juin 2026.

Adresse : CAFÉ DU BURGAUD

Ville : 31330 Le Burgaud

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif : 0 0 0 Tarif de base plein tarif

Le Burgaud

DOUBLE CONCERT KAKO ET CASCADES

CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

En avance sur la fête de la musique le café du Burgaud  vous offre deux concerts, deux ambiances, deux moments de plaisirs.
 KAKO SANOGO  musicien multi-instrumentiste passionné, embrasse la fusion des traditions musicales mandingues avec des influences mondiales et  CASCADES Musique éléctro-organique Rendez-vous à partir de 21h pour profiter de ce moment musical ! Une petite restauration avant le concert est prévu, pour cela, réservation au 06 49 82 98 49. 0  .

CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud 31330 Haute-Garonne Occitanie   burgaud31@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In the run-up to Music Day, the Burgaud Café is treating you to two concerts, two different atmospheres, and two delightful experiences.

L’événement DOUBLE CONCERT KAKO ET CASCADES Le Burgaud a été mis à jour le 2026-06-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

À voir aussi à Le Burgaud (Haute-Garonne)