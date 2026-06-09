Le Burgaud

THÉÂTRE VERTICAL

CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Venez profiter de ce moment théâtral au café du Burgaud !

Une journée et des vies qui s’entrechoquent au rythme de réunions absurdes, de slogans creux et de brainstormings frénétiques. Avec humour, énergie et mordant, la pièce plonge dans la folie du travail moderne, entre course à la productivité et perte d’identité. Drôle, caustique et inattendue, elle nous entraine dans le vertige du quotidien professionnel.

Le spectacle débute à 21h. Une petite restauration sera servie avant la pièce, pour cela, réservation au 06 49 82 98 49. 8 .

CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 6 49 82 98 49 burgaud31@gmail.com

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English :

Come and enjoy this theatrical moment at the Café du Burgaud!

L’événement THÉÂTRE VERTICAL Le Burgaud a été mis à jour le 2026-05-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE