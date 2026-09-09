Double Impact en concert Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) Caen

Informations pratiques

Caen

Double Impact en concert

Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) 9 rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 20:30:00

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-12-12

Deux DJ déchirés par le son, en mission pour la guinche.

L’un sur ses vinyles, l’autre sur son ordi, ils sont là pour faire danser les gens, les faire suer et les faire hurler de plaisir !

Deux DJ déchirés par le son, en mission pour la guinche.

L’un sur ses vinyles, l’autre sur son ordi, ils sont là pour faire danser les gens, les faire suer et les faire hurler de plaisir !

Venez vous trémousser, danser à gogo, faire la fête toute la soirée pour soutenir notre association dans une ambiance qui pourrait bien s’attarder dans les années 80 et 90 !

DJ SET Valéry Dekowski, Yohann Allex

Qu’est ce qu’une SEB ?

SEB (Soirée d’équilibre budgétaire) est un événement d’amavada dont tous les bénéfices sont reversés directement à l’association afin qu’elle perdure dans le temps et dans de bonnes conditions ! En bref, venir aux SEB, c’est s’amuser en soutenant amavada ! .

Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) 9 rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

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English : Double Impact en concert

Two DJs who live and breathe music, on a mission to get the party started.

One on his vinyl, the other on his computer, they’re here to get people dancing, working up a sweat and screaming with delight!

L’événement Double Impact en concert Caen a été mis à jour le 2026-08-05 par Calvados Attractivité