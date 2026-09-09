Double Impact en concert Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) Caen
samedi 12 décembre 2026 · Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) · Caen
Informations pratiques
Caen
Double Impact en concert
Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) 9 rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 20:30:00
fin : 2026-12-12
Date(s) :
2026-12-12
Deux DJ déchirés par le son, en mission pour la guinche.
L’un sur ses vinyles, l’autre sur son ordi, ils sont là pour faire danser les gens, les faire suer et les faire hurler de plaisir !
Deux DJ déchirés par le son, en mission pour la guinche.
L’un sur ses vinyles, l’autre sur son ordi, ils sont là pour faire danser les gens, les faire suer et les faire hurler de plaisir !
Venez vous trémousser, danser à gogo, faire la fête toute la soirée pour soutenir notre association dans une ambiance qui pourrait bien s’attarder dans les années 80 et 90 !
DJ SET Valéry Dekowski, Yohann Allex
Qu’est ce qu’une SEB ?
SEB (Soirée d’équilibre budgétaire) est un événement d’amavada dont tous les bénéfices sont reversés directement à l’association afin qu’elle perdure dans le temps et dans de bonnes conditions ! En bref, venir aux SEB, c’est s’amuser en soutenant amavada ! .
Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) 9 rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com
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English : Double Impact en concert
Two DJs who live and breathe music, on a mission to get the party started.
One on his vinyl, the other on his computer, they’re here to get people dancing, working up a sweat and screaming with delight!
L’événement Double Impact en concert Caen a été mis à jour le 2026-08-05 par Calvados Attractivité
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