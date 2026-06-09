13° Salon des Arts Place Saint-Sauveur Caen
13° Salon des Arts Place Saint-Sauveur Caen lundi 31 août 2026.
Caen
13° Salon des Arts
Place Saint-Sauveur Eglise du Vieux Saint Sauveur Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-31
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-08-31
Exposition d’œuvres de divers types peinture, sculpture, céramique, photographie …
par une trentaine d’artistes locaux
Exposition d’œuvres de divers types peinture, sculpture, céramique, photographie …
par une trentaine d’artistes locaux .
Place Saint-Sauveur Eglise du Vieux Saint Sauveur Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 88 08 31 25 amitie.pommiers_baobabs@orange.fr
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English : 13° Salon des Arts
Exhibition of works of various kinds: painting, sculpture, ceramics, photography …
by around thirty local artists
L’événement 13° Salon des Arts Caen a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Caen la Mer
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