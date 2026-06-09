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13° Salon des Arts Place Saint-Sauveur Caen

13° Salon des Arts Place Saint-Sauveur Caen lundi 31 août 2026.

Lieu : Place Saint-Sauveur

Adresse : Eglise du Vieux Saint Sauveur

Ville : 14000 Caen

Département : Calvados

Début : lundi 31 août 2026

Fin : dimanche 6 septembre 2026

Tarif :

Caen

13° Salon des Arts

Place Saint-Sauveur Eglise du Vieux Saint Sauveur Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-31
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-08-31

Exposition d’œuvres de divers types peinture, sculpture, céramique, photographie …
par une trentaine d’artistes locaux
Exposition d’œuvres de divers types peinture, sculpture, céramique, photographie …
par une trentaine d’artistes locaux   .

Place Saint-Sauveur Eglise du Vieux Saint Sauveur Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 88 08 31 25  amitie.pommiers_baobabs@orange.fr

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English : 13° Salon des Arts

Exhibition of works of various kinds: painting, sculpture, ceramics, photography …
by around thirty local artists

L’événement 13° Salon des Arts Caen a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Caen la Mer

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