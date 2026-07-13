Les marchés nocturnes de The People The People Caen Caen

Informations pratiques

Caen

Les marchés nocturnes de The People

The People Caen 15 avenue Victor Hugo Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-07-31 23:00:00

Date(s) :

2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21

Un événement qui se répétera tous les vendredis les 24 et 31 juillet, ainsi que les 7, 14 et 21 août, de 18h à 23h. Des vêtements aux bijoux, en passant par les accessoires et la décoration pour toute la famille, on va te préparer comme il se doit pour les vacances !

Un événement qui se répétera tous les vendredis les 24 et 31 juillet, ainsi que les 7, 14 et 21 août, de 18h à 23h.

Des vêtements aux bijoux, en passant par les accessoires et la décoration pour toute la famille, on va te préparer comme il se doit pour les vacances !

Pour les Nocturnes de The People, huits stands remplis de couleurs seront présents :

Bijoux faits main par @ateliermalohe

Vêtements et accessoires par @casadelshay

Accessoires et décoration pour toute la famille par @ideesdaure

Vêtements colorés inspirés de l’univers du vin @berr.ize

Press-on ongles press-on @ky_.nails_

Création d’accessoires au crochet @studio.maille

Carnets en cuir personnalisés @atelier.doucepapeterie

Illustrations-affiches-papeterie @julia.studiographique

Une chose est sûre, c’est que tu vas avoir envie de tout acheter ! Alors rendez-vous le 24 juillet pour cette première ! .

The People Caen 15 avenue Victor Hugo Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 61 53 69 40 caen@thepeoplehostel.com

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English : Les marchés nocturnes de The People

An event taking place every Friday: on 24 and 31 July, and on 7, 14 and 21 August, from 6pm to 11pm. From clothes and jewellery to accessories and home décor for the whole family, we’ll get you all set for the holidays!

L’événement Les marchés nocturnes de The People Caen a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Caen la Mer