Kill Bill: The Whole Bloody Affair, Cinéma LUX, Caen

Informations pratiques

Kill Bill: The Whole Bloody Affair Dimanche 26 juillet, 13h40 Cinéma LUX Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-26T13:40:00+02:00 – 2026-07-26T18:15:00+02:00

Fin : 2026-07-26T13:40:00+02:00 – 2026-07-26T18:15:00+02:00

Attention : pause de 15 minutes entre les deux parties du film

Cinéma LUX 6 avenue Sainte-Thérèse, Caen Caen 14000 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0590#showmovie?id=0BCYB »}]

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