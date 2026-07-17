Kill Bill: The Whole Bloody Affair, Cinéma LUX, Caen
dimanche 26 juillet 2026 · Cinéma LUX · Caen
Informations pratiques
Kill Bill: The Whole Bloody Affair Dimanche 26 juillet, 13h40 Cinéma LUX Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-26T13:40:00+02:00 – 2026-07-26T18:15:00+02:00
Fin : 2026-07-26T13:40:00+02:00 – 2026-07-26T18:15:00+02:00
Attention : pause de 15 minutes entre les deux parties du film
Cinéma LUX 6 avenue Sainte-Thérèse, Caen Caen 14000 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0590#showmovie?id=0BCYB »}]
Director’s cut – Kill Bill : The Whole Bloody Affair est une édition complète des deux films d’action d’arts martiaux Kill Bill : Volume 1 et Kill Bill : Volume 2. Le film était à l’origine prévu p…
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