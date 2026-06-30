Informations pratiques

Caen

La guinguette des Amis du jardin de la Grâce-de-Dieu| Mon Quartier d’été

Place Lavoisier Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 17:00:00

fin : 2026-07-17 22:00:00

Date(s) :

2026-07-17

A partir de 17h, jeux en lien avec le jardinage, maquillage nature, distribution de compost et initiation danse avec Caen ça swing.

A partir de 17h, jeux en lien avec le jardinage, maquillage nature, distribution de compost et initiation danse avec Caen ça swing.

La pizza sera à l’honneur avec le foufour des sauvages puis place au DJ de la Tricastine pour danser au rythme des vinyles que vous choisirez.

Par le Groupe Développement Durable et les Amis du jardin de la Grâce de Dieu. Avec le soutien de Caen la Mer Habitat. .

Place Lavoisier Caen 14000 Calvados Normandie ComiteDesFetes.GDD@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La guinguette des Amis du jardin de la Grâce-de-Dieu| Mon Quartier d’été

From 5pm, gardening games, nature face painting, compost distribution and dance initiation with Caen ça swing.

L’événement La guinguette des Amis du jardin de la Grâce-de-Dieu| Mon Quartier d’été Caen a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Caen la Mer