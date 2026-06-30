La guinguette des Amis du jardin de la Grâce-de-Dieu| Mon Quartier d’été Caen
vendredi 17 juillet 2026 · Caen
Informations pratiques
Caen
La guinguette des Amis du jardin de la Grâce-de-Dieu| Mon Quartier d’été
Place Lavoisier Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 17:00:00
fin : 2026-07-17 22:00:00
Date(s) :
2026-07-17
A partir de 17h, jeux en lien avec le jardinage, maquillage nature, distribution de compost et initiation danse avec Caen ça swing.
A partir de 17h, jeux en lien avec le jardinage, maquillage nature, distribution de compost et initiation danse avec Caen ça swing.
La pizza sera à l’honneur avec le foufour des sauvages puis place au DJ de la Tricastine pour danser au rythme des vinyles que vous choisirez.
Par le Groupe Développement Durable et les Amis du jardin de la Grâce de Dieu. Avec le soutien de Caen la Mer Habitat. .
Place Lavoisier Caen 14000 Calvados Normandie ComiteDesFetes.GDD@hotmail.fr
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English : La guinguette des Amis du jardin de la Grâce-de-Dieu| Mon Quartier d’été
From 5pm, gardening games, nature face painting, compost distribution and dance initiation with Caen ça swing.
L’événement La guinguette des Amis du jardin de la Grâce-de-Dieu| Mon Quartier d’été Caen a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Caen la Mer
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