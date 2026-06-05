Visite théâtralisée Mathilde et Guillaume, sacrés normands Place Reine Mathilde Caen

Caen

Visite théâtralisée Mathilde et Guillaume, sacrés normands

Place Reine Mathilde Abbaye aux Dames Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 20:30:00

fin : 2026-07-30 22:00:00

Date(s) :

2026-07-30 2026-08-04

1074. Vous voici au rendez-vous fixé par le Duc et la Duchesse de Normandie, Guillaume Le Conquérant et son épouse, la grande Mathilde ! Dans une déambulation drôle et pleine de rebondissements, le couple le plus puissant de son temps vous emmène dans ses batailles, ses amours, ses guerres. Dès 8ans

1074. Vous voici au rendez-vous fixé par le Duc et la Duchesse de Normandie, Guillaume Le Conquérant et son épouse, la grande Mathilde ! Dans une déambulation drôle et pleine de rebondissements, le couple le plus puissant de son temps vous emmène dans ses batailles, ses amours, ses guerres … et ses petits secrets ! Par la compagnie La Belle envolée

De 8 à 99 ans. Durée 1h30. Départ Hall visiteurs dans la cour d’honneur de l’abbaye. .

Place Reine Mathilde Abbaye aux Dames Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 98 45 abbayeauxdames@normandie.fr

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English : Visite théâtralisée Mathilde et Guillaume, sacrés normands

1074. Here you are at the rendezvous set by the Duke and Duchess of Normandy, William the Conqueror and his wife, the great Matilda! The most powerful couple of their time will take you on a fun-filled tour of their battles, loves and wars. From 8 years

L’événement Visite théâtralisée Mathilde et Guillaume, sacrés normands Caen a été mis à jour le 2026-05-27 par Calvados Attractivité