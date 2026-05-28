Balades en calèche dans le parc de l’abbaye Place Reine Mathilde Caen
Balades en calèche dans le parc de l’abbaye Place Reine Mathilde Caen mardi 21 juillet 2026.
Caen
Balades en calèche dans le parc de l’abbaye
Place Reine Mathilde Abbaye aux Dames Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-07-21 14:00:00
fin : 2026-08-13 17:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Une balade en calèche vous est proposée au cœur du parc de l’Abbaye aux Dames.
Voltige et Caporal sont de retour et vous racontent les anecdotes de ce lieu.
Les mardis, mercredis et jeudis. Sans réservation. Départ dans le parc devant les douves. Durée 20min
Une balade en calèche vous est proposée au cœur du parc de l’Abbaye aux Dames.
Voltige et Caporal sont de retour et vous racontent les anecdotes de ce lieu.
Les mardis, mercredis et jeudis. Sans réservation. Départ dans le parc devant les douves. Durée 20min .
Place Reine Mathilde Abbaye aux Dames Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 98 98 abbayeauxdames@normandie.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Balades en calèche dans le parc de l’abbaye
A horse-drawn carriage ride in the heart of the Abbaye aux Dames park.
Voltige and Caporal are back to tell you all about the place.
Tuesdays, Wednesdays and Thursdays. No booking required. Departure from the park in front of the moat. Duration 20 mins.
L’événement Balades en calèche dans le parc de l’abbaye Caen a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Caen la Mer
À voir aussi à Caen (Calvados)
- De pierre et de bronze. Statues et bas-reliefs dans l’espace public | RDV Découverte Office de Tourisme de Caen la mer Caen 28 mai 2026
- Ciné Expo Green Book sur les routes du Sud Mémorial de Caen Caen 28 mai 2026
- La Swaag La Yourte Parc Claude Decaen Caen 28 mai 2026
- Salon du livre époque à Logre Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen 29 mai 2026
- LES DEMOISELLES DU K BARRE – LES DEMOISELLES DU K BARRE – BURLESK THEATRE A L’OUEST Caen 29 mai 2026