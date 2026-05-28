Balades en calèche dans le parc de l’abbaye Place Reine Mathilde Caen

Caen

Balades en calèche dans le parc de l’abbaye

Place Reine Mathilde Abbaye aux Dames Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-07-21 14:00:00

fin : 2026-08-13 17:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Une balade en calèche vous est proposée au cœur du parc de l’Abbaye aux Dames.

Voltige et Caporal sont de retour et vous racontent les anecdotes de ce lieu.

Les mardis, mercredis et jeudis. Sans réservation. Départ dans le parc devant les douves. Durée 20min

Une balade en calèche vous est proposée au cœur du parc de l’Abbaye aux Dames.

Voltige et Caporal sont de retour et vous racontent les anecdotes de ce lieu.

Les mardis, mercredis et jeudis. Sans réservation. Départ dans le parc devant les douves. Durée 20min .

Place Reine Mathilde Abbaye aux Dames Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 98 98 abbayeauxdames@normandie.fr

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English : Balades en calèche dans le parc de l’abbaye

A horse-drawn carriage ride in the heart of the Abbaye aux Dames park.

Voltige and Caporal are back to tell you all about the place.

Tuesdays, Wednesdays and Thursdays. No booking required. Departure from the park in front of the moat. Duration 20 mins.

L’événement Balades en calèche dans le parc de l’abbaye Caen a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Caen la Mer