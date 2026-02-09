Les Étonnants Patrimoines Le grand jeu des bâtisseurs d’abbayes Caen

Les Étonnants Patrimoines Le grand jeu des bâtisseurs d’abbayes

Place Reine Mathilde Caen Calvados

Début : 2026-07-21 10:00:00

fin : 2026-08-18 12:00:00

2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18

Cher compagnons, vous voulez intégrer notre chantier de construction médiéval … mais pour cela vous allez devoir faire vos preuves ! Six épreuves élaborées avec soin par les acteurs du chantier vous attendent. Au programme reconstituez un vitrail, fabriquez de la peinture à l’aide de pigments, construisez un arc en plein cintre, et relevez bien d’autres défis pour participerez à la grande aventure de la construction de l’abbaye ! .

Caen 14000 Calvados Normandie

English : Les Étonnants Patrimoines Le grand jeu des bâtisseurs d’abbayes

