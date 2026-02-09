Les Étonnants Patrimoines Le grand jeu des bâtisseurs d’abbayes Caen
Les Étonnants Patrimoines Le grand jeu des bâtisseurs d’abbayes Caen mardi 21 juillet 2026.
Les Étonnants Patrimoines Le grand jeu des bâtisseurs d’abbayes
Place Reine Mathilde Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:00:00
fin : 2026-08-18 12:00:00
Date(s) :
2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18
Cher compagnons, vous voulez intégrer notre chantier de construction médiéval … mais pour cela vous allez devoir faire vos preuves ! Six épreuves élaborées avec soin par les acteurs du chantier vous attendent. Au programme reconstituez un vitrail, fabriquez de la peinture à l’aide de pigments, construisez un arc en plein cintre, et relevez bien d’autres défis pour participerez à la grande aventure de la construction de l’abbaye ! .
Place Reine Mathilde Caen 14000 Calvados Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Étonnants Patrimoines Le grand jeu des bâtisseurs d’abbayes
L’événement Les Étonnants Patrimoines Le grand jeu des bâtisseurs d’abbayes Caen a été mis à jour le 2026-02-09 par Calvados Attractivité