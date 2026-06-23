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Soirée festive à la Pierre-Heuzé | Mon Quartier d’été Caen

Soirée festive à la Pierre-Heuzé | Mon Quartier d’été Caen mardi 21 juillet 2026.

Adresse
Place Champlain
Ville
14000 Caen
Département
Calvados
Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif

Caen

Soirée festive à la Pierre-Heuzé | Mon Quartier d’été

Place Champlain Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 19:00:00
fin : 2026-07-21 22:00:00

Date(s) :
2026-07-21

Animations cirque, battle break dance, spectacle sont prévus pour passer un moment de convivialité partagé.
Restauration sur place.
En partenariat avec le Centre socio-culturel Caf Pierre-Heuzé, AMVD, Le 14 Prévention Jeunesse, ASPTT, Bibliothèque Pierre-Heuzé, AFEV, La Ligue de l’Enseignement.
Animations cirque, battle break dance, spectacle sont prévus pour passer un moment de convivialité partagé.
Restauration sur place.
En partenariat avec le Centre socio-culturel Caf Pierre-Heuzé, AMVD, Le 14 Prévention Jeunesse, ASPTT, Bibliothèque Pierre-Heuzé, AFEV, La Ligue de l’Enseignement, Pôle de Vie Nord-Est   .

Place Champlain Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 94 65 94 

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English : Soirée festive à la Pierre-Heuzé | Mon Quartier d’été

Circus entertainment, a break dance battle and a show are all part of the fun.
Catering on site.
In partnership with Centre socio-culturel Caf Pierre-Heuzé, AMVD, Le 14 Prévention Jeunesse, ASPTT, Bibliothèque Pierre-Heuzé, AFEV, La Ligue de l’Enseignement.

L’événement Soirée festive à la Pierre-Heuzé | Mon Quartier d’été Caen a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Caen la Mer

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