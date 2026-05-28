Visite théâtralisée Histoire et jonglerie en abbayes de Normandie Place Reine Mathilde Caen

Caen

Visite théâtralisée Histoire et jonglerie en abbayes de Normandie

Place Reine Mathilde Abbaye aux Dames Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 20:30:00

fin : 2026-07-16 22:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-21

Tandis qu’Héloïse est une raconteuse d’histoires, de légendes et de contes, Jehan est un véritable bateleur. Tous deux s’apprêtent à pousser les portes de l’Abbaye aux Dames vidée de ses occupants à cette heure là… (par La Belle Envolée).

Tandis qu’Héloïse est une raconteuse d’histoires, de légendes et de contes, Jehan est un véritable bateleur. Tous deux s’apprêtent à pousser les portes de l’Abbaye aux Dames vidée de ses occupants à cette heure là… (par La Belle Envolée). A partir de 7 ans. En déambulation.

Réservation sur https://billetterie-abbayeauxdames.normandie.fr Durée 1h15.

Rendez-vous dans le hall visiteurs situé dans la cour d’honneur de l’abbaye. .

Place Reine Mathilde Abbaye aux Dames Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 98 45 abbayeauxdames@normandie.fr

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English : Visite théâtralisée Histoire et jonglerie en abbayes de Normandie

While Héloïse is a teller of stories, legends and tales, Jehan is a true juggler. The two of them are about to push open the doors of the Abbaye aux Dames, emptied of its occupants at this very hour (by La Belle Envolée).

L’événement Visite théâtralisée Histoire et jonglerie en abbayes de Normandie Caen a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Caen la Mer