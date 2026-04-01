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Le grand jeu des bâtisseurs Place Reine Mathilde Caen

Le grand jeu des bâtisseurs Place Reine Mathilde Caen

Le grand jeu des bâtisseurs Place Reine Mathilde Caen mardi 21 juillet 2026.

Lieu : Place Reine Mathilde

Adresse : Abbaye aux Dames

Ville : 14000 Caen

Département : Calvados

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Caen

Le grand jeu des bâtisseurs

Place Reine Mathilde Abbaye aux Dames Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:00:00
fin : 2026-08-18 12:00:00

Date(s) :
2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18

6 épreuves attendent les bâtisseurs en herbe pour réussir le chantier de construction de l’Abbaye aux Dames (par la compagnie Casse-tête normand). A partir de 8 ans.
6 épreuves attendent les bâtisseurs en herbe pour réussir le chantier de construction de l’Abbaye aux Dames (par la compagnie Casse-tête normand). A partir de 8 ans.   .

Place Reine Mathilde Abbaye aux Dames Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 98 45  abbayeauxdames@normandie.fr

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English : Le grand jeu des bâtisseurs

6 tests await budding builders to succeed in the construction of the Abbaye aux Dames (by the Casse-tête normand company). Ages 8 and up.

L’événement Le grand jeu des bâtisseurs Caen a été mis à jour le 2026-06-18 par Calvados Attractivité

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