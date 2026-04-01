Le grand jeu des bâtisseurs Place Reine Mathilde Caen

Caen

Le grand jeu des bâtisseurs

Place Reine Mathilde Abbaye aux Dames Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 10:00:00

fin : 2026-08-18 12:00:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18

6 épreuves attendent les bâtisseurs en herbe pour réussir le chantier de construction de l’Abbaye aux Dames (par la compagnie Casse-tête normand). A partir de 8 ans.

6 épreuves attendent les bâtisseurs en herbe pour réussir le chantier de construction de l’Abbaye aux Dames (par la compagnie Casse-tête normand). A partir de 8 ans. .

Place Reine Mathilde Abbaye aux Dames Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 98 45 abbayeauxdames@normandie.fr

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English : Le grand jeu des bâtisseurs

6 tests await budding builders to succeed in the construction of the Abbaye aux Dames (by the Casse-tête normand company). Ages 8 and up.

L’événement Le grand jeu des bâtisseurs Caen a été mis à jour le 2026-06-18 par Calvados Attractivité