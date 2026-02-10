Les Étonnants Patrimoines Visite atelier babillé (0-2 ans) Caen
Les Étonnants Patrimoines Visite atelier babillé (0-2 ans) Caen dimanche 24 mai 2026.
Les Étonnants Patrimoines Visite atelier babillé (0-2 ans)
7 bis Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 16:00:00
fin : 2026-07-19 17:00:00
Date(s) :
2026-05-24 2026-07-04 2026-07-19 2026-08-29
Une visite suivie d’un atelier pour les tout-petits pour découvrir l’exposition de l’artiste Céleste Boursier Mougenot en famille.
Gratuit, sur réservation au plus tard 48h avant l’atelier. .
7 bis Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie resa.caen@fracnormandie.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les Étonnants Patrimoines Visite atelier babillé (0-2 ans) Caen a été mis à jour le 2026-02-10 par Calvados Attractivité