Kill Bill: The Whole Bloody Affair, Cinéma LUX, Caen
dimanche 19 juillet 2026 · Cinéma LUX · Caen
Informations pratiques
Kill Bill: The Whole Bloody Affair Dimanche 19 juillet, 10h30 Cinéma LUX Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-19T10:30:00+02:00 – 2026-07-19T15:05:00+02:00
Fin : 2026-07-19T10:30:00+02:00 – 2026-07-19T15:05:00+02:00
Attention : pause de 30 minutes entre les deux parties du film (restauration rapide possible en cafétéria)
Cinéma LUX 6 avenue Sainte-Thérèse, Caen Caen 14000 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0590#showmovie?id=0BCYB »}]
Director’s cut – Kill Bill : The Whole Bloody Affair est une édition complète des deux films d’action d’arts martiaux Kill Bill : Volume 1 et Kill Bill : Volume 2. Le film était à l’origine prévu p…
À voir aussi à Caen (Calvados)
- Soirée guinguette sur la Presqu’île | Mon Quartier d’été Caen 17 juillet 2026
- La guinguette des Amis du jardin de la Grâce-de-Dieu| Mon Quartier d’été Caen 17 juillet 2026
- Visite atelier Dans la grotte de l’Homo Sapiens Caen 17 juillet 2026
- Soirée DJ Moon sun The People Caen Caen 18 juillet 2026
- Voyage sonore aux bols de cristal Centre UNI-SENS Caen 19 juillet 2026