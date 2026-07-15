Voyage sonore aux bols de cristal Centre UNI-SENS Caen
dimanche 19 juillet 2026 · Centre UNI-SENS · Caen
Informations pratiques
Caen
Voyage sonore aux bols de cristal
Centre UNI-SENS 80 avenue de Thies Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 15:00:00
fin : 2026-08-09 16:00:00
Date(s) :
2026-07-19 2026-08-09 2026-08-23
Le voyage sonore au bols de cristal est une expérience de relaxation profonde où l’on se laisse envelopper par les vibrations d’instruments. Il s’agit d’une invitation à un moment de douceur profonde où les sons deviennent un cocon et les vibrations une caresse pour l’âme.
Le voyage sonore au bols de cristal est une expérience de relaxation profonde où l’on se laisse envelopper par les vibrations d’instruments. Il s’agit d’une invitation à un moment de douceur profonde où les sons deviennent un cocon et les vibrations une caresse pour l’âme.
Allongés et bercés par les fréquences cristallines, vous vous laissez porter vers un état de calme absolu. Les pensées s’apaisent, le corps se relâche et le cœur s’ouvre. C’est un espace pour respirer, ressentir, se déposer et revenir à l’essentiel. .
Centre UNI-SENS 80 avenue de Thies Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 67 18 64 62 contact@uni-sens.com
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English : Voyage sonore aux bols de cristal
A crystal bowl sound journey is an experience of deep relaxation in which you allow yourself to be enveloped by the vibrations of the instruments. It is an invitation to a moment of profound tranquillity, where the sounds become a cocoon and the vibrations a caress for the soul.
L’événement Voyage sonore aux bols de cristal Caen a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Caen la Mer
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