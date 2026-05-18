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Soirée DJ Moon sun The People Caen Caen

Soirée DJ Moon sun The People Caen Caen samedi 18 juillet 2026.

Lieu : The People Caen

Adresse : 15 Avenue Victor Hugo

Ville : 14000 Caen

Département : Calvados

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Caen

Soirée DJ Moon sun

The People Caen 15 Avenue Victor Hugo Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 21:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18 2026-07-19 2026-08-08

Assister à une soirée avec le DJ Moon sun.
Assister à une soirée avec le DJ Moon sun.   .

The People Caen 15 Avenue Victor Hugo Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 61 53 69 40  caen@thepeoplehostel.com

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English : Soirée DJ Moon sun

Attend an evening with DJ Moon sun.

L’événement Soirée DJ Moon sun Caen a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Caen la Mer

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