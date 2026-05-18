Soirée DJ Moon sun The People Caen Caen
Soirée DJ Moon sun The People Caen Caen samedi 18 juillet 2026.
Caen
Soirée DJ Moon sun
The People Caen 15 Avenue Victor Hugo Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 21:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18 2026-07-19 2026-08-08
Assister à une soirée avec le DJ Moon sun.
Assister à une soirée avec le DJ Moon sun. .
The People Caen 15 Avenue Victor Hugo Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 61 53 69 40 caen@thepeoplehostel.com
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English : Soirée DJ Moon sun
Attend an evening with DJ Moon sun.
L’événement Soirée DJ Moon sun Caen a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Caen la Mer
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