Soirée DJ Moon sun The People Caen Caen

Caen

Soirée DJ Moon sun

The People Caen 15 Avenue Victor Hugo Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 21:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-19 2026-08-08

Assister à une soirée avec le DJ Moon sun.

Assister à une soirée avec le DJ Moon sun. .

The People Caen 15 Avenue Victor Hugo Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 61 53 69 40 caen@thepeoplehostel.com

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English : Soirée DJ Moon sun

Attend an evening with DJ Moon sun.

L’événement Soirée DJ Moon sun Caen a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Caen la Mer