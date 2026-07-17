AGENDA · Caen
La Belle et la bête, Cinéma LUX, Caen
vendredi 31 juillet 2026 · Cinéma LUX · Caen
Informations pratiques
La Belle et la bête Vendredi 31 juillet, 21h00 Cinéma LUX Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-31T21:00:00+02:00 – 2026-07-31T22:36:00+02:00
Fin : 2026-07-31T21:00:00+02:00 – 2026-07-31T22:36:00+02:00
Cinéma LUX 6 avenue Sainte-Thérèse, Caen Caen 14000 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0590#showmovie?id=9TW5K »}]
Summer lux – Pour l’offrir à sa fille, le père de la Belle cueille, sans le savoir, une rose appartenant au jardin de la Bête, qui s’en offense. Afin de sauver son père, la Belle accepte de partir …
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