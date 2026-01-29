Visite atelier Dans la grotte de l’Homo Sapiens Caen

Visite atelier Dans la grotte de l’Homo Sapiens

Château Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 15:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-07-17 2026-08-14

Venez (re) découvrir le musée en famille ! Après une courte présentation dans les salles, un temps d’atelier vous est proposé en compagnie d’un médiateur du musée. Empreintes de mains, silhouette de mammouth ou encore d’auroch… réalisez des peintures à la manière des hommes préhistoriques !

Vendredis 17 juillet et 14 août 2026 à 15h

Pour les 5-13 ans en famille. Durée 1h30.

8 € entrée incluse, retrait des billets sur billetterie-chateauetmusees.caen.fr

L’enfant doit être accompagné d’un adulte. .

Château Caen 14000 Calvados Normandie

English : Visite atelier Dans la grotte de l’Homo Sapiens

Come and (re)discover the museum with your family! After a short presentation in the galleries, a workshop is offered in the company of a museum mediator. Handprints, mammoth or auroch silhouettes? create paintings in the style of prehistoric man!

