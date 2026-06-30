Informations pratiques

Caen

Soirée guinguette sur la Presqu’île | Mon Quartier d’été

Grande Pelouse de la Presqu’île Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 16:00:00

fin : 2026-07-17 22:30:00

Date(s) :

2026-07-17

Animations et DJ set vous attendent au cœur de l’été !

16h-19h0 Ideas Box, ludothèque, animations cirque, mölkky

19h0-22h Dj Set

Restauration sur place.

Animations et DJ set vous attendent au cœur de l’été !

16h-19h0 Ideas Box, ludothèque, animations cirque, mölkky

19h0-22h Dj Set

Restauration sur place. .

Grande Pelouse de la Presqu’île Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 14 37 31 00

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English : Soirée guinguette sur la Presqu’île | Mon Quartier d’été

Entertainment and a DJ set await you in the heart of summer!

4pm-7.30pm: Ideas Box, games library, circus activities, mölkky

7.30-10pm: DJ set

Catering on site.

L’événement Soirée guinguette sur la Presqu’île | Mon Quartier d’été Caen a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Caen la Mer