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AGENDA · Caen

Soirée guinguette sur la Presqu’île | Mon Quartier d’été Caen

vendredi 17 juillet 2026 · Caen

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Grande Pelouse de la Presqu'île
Ville
14000 Caen
Département
Calvados
Tarif

Caen

Soirée guinguette sur la Presqu’île | Mon Quartier d’été

Grande Pelouse de la Presqu’île Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 16:00:00
fin : 2026-07-17 22:30:00

Date(s) :
2026-07-17

Animations et DJ set vous attendent au cœur de l’été !
16h-19h0 Ideas Box, ludothèque, animations cirque, mölkky
19h0-22h Dj Set
Restauration sur place.
Animations et DJ set vous attendent au cœur de l’été !
16h-19h0 Ideas Box, ludothèque, animations cirque, mölkky
19h0-22h Dj Set
Restauration sur place.   .

Grande Pelouse de la Presqu’île Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 14 37 31 00 

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English : Soirée guinguette sur la Presqu’île | Mon Quartier d’été

Entertainment and a DJ set await you in the heart of summer!
4pm-7.30pm: Ideas Box, games library, circus activities, mölkky
7.30-10pm: DJ set
Catering on site.

L’événement Soirée guinguette sur la Presqu’île | Mon Quartier d’été Caen a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Caen la Mer

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