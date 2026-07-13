Corde, épée ou poison ?! Cluedo Géant à Caen Palais Ducal Caen

Informations pratiques

Caen

Corde, épée ou poison ?! Cluedo Géant à Caen

Palais Ducal Devant l’Arthotèque Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:30:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Alors que le jeune duc Guillaume doit faire face a` de nombreux complots, son tuteur Gislebert de Brionne est assassiné ! A vous de retrouver le coupable, l’arme et le lieu du crime en arpentant les rues de Caen ! Une enquête façon Cluedo géant.

Alors que le jeune duc Guillaume doit faire face a` de nombreux complots, son tuteur Gislebert de Brionne est assassiné ! A vous de retrouver le coupable, l’arme et le lieu du crime en arpentant les rues de Caen ! Une enquête façon Cluedo géant. Depuis 1035, le jeune duc Guillaume est le nouveau Duc de Normandie ! Mais son jeune âge et son statut de ba^tard en de´rangent plus d’un … qui rêvent de prendre le pouvoir à sa place ! Au pied de l’Abbaye aux Hommes, en équipes, vous de´couvrez de fac¸on interactive les événements de ces dernières années, pour comprendre le contexte de la mort de Gislebert de Brionne, le tuteur du jeune duc ! Vous partez ensuite explorer le quartier, a` l’aide d’un plan, afin de récupérer les cartes Personnages, Armes et Lieux de votre partie de Cluedo ! En observant le patrimoine et en utilisant les informations récoltées en de´but de jeu, vous pourrez ainsi récolter neuf cartes de jeu. Il ne vous restera plus qu’a` les associer et à éliminer les fausses pistes pour résoudre l’enquête ! .

Palais Ducal Devant l’Arthotèque Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 27 14 14 info@caenlamer-tourisme.fr

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English : Corde, épée ou poison ?! Cluedo Géant à Caen

While the young Duke William has to contend with numerous plots, his tutor Gislebert de Brionne is murdered! It’s up to you to find the culprit, the weapon and the scene of the crime as you make your way through the streets of Caen! A giant Cluedo-style investigation.

L’événement Corde, épée ou poison ?! Cluedo Géant à Caen Caen a été mis à jour le 2026-04-02 par OT Caen la Mer