Atelier Construire romain des matériaux à la façade Le Pavillon Caen
Atelier Construire romain des matériaux à la façade Le Pavillon Caen mercredi 15 juillet 2026.
Caen
Atelier Construire romain des matériaux à la façade
Le Pavillon 10 quai François Mitterrand Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15 15:30:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-08-26
Découverte tactile des matériaux utilisés en construction romaine, encore utilisés aujourd’hui ou non, suivi d’un atelier collage pour habiller de matériaux sa façade romaine ou pour la composer soi-même en y repérant des formes simples. De 5 à 7 ans.
Découverte tactile des matériaux utilisés en construction romaine, encore utilisés aujourd’hui ou non, suivi d’un atelier collage pour habiller de matériaux sa façade romaine ou pour la composer soi-même en y repérant des formes simples. De 5 à 7 ans. .
Le Pavillon 10 quai François Mitterrand Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 79 29 contact@lepavillon-caen.com
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English : Atelier Construire romain des matériaux à la façade
Tactile discovery of the materials used in Roman construction, whether or not they are still in use today, followed by a collage workshop to decorate your own Roman facade with materials or create your own by identifying simple shapes. Ages 5 to 7.
L’événement Atelier Construire romain des matériaux à la façade Caen a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Caen la Mer
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