Caen

Atelier Construire romain des matériaux à la façade

Le Pavillon 10 quai François Mitterrand Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-07-15 15:30:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-08-26

Découverte tactile des matériaux utilisés en construction romaine, encore utilisés aujourd’hui ou non, suivi d’un atelier collage pour habiller de matériaux sa façade romaine ou pour la composer soi-même en y repérant des formes simples. De 5 à 7 ans.

Découverte tactile des matériaux utilisés en construction romaine, encore utilisés aujourd’hui ou non, suivi d’un atelier collage pour habiller de matériaux sa façade romaine ou pour la composer soi-même en y repérant des formes simples. De 5 à 7 ans. .

Le Pavillon 10 quai François Mitterrand Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 79 29 contact@lepavillon-caen.com

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English : Atelier Construire romain des matériaux à la façade

Tactile discovery of the materials used in Roman construction, whether or not they are still in use today, followed by a collage workshop to decorate your own Roman facade with materials or create your own by identifying simple shapes. Ages 5 to 7.

L’événement Atelier Construire romain des matériaux à la façade Caen a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Caen la Mer