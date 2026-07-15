Fullmoon Gong bath Uni-Sens Caen

Informations pratiques

Caen

Fullmoon Gong bath

Uni-Sens 80 avenue de Thies Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-07-28 18:30:00

fin : 2026-07-29 20:00:00

Date(s) :

2026-07-28 2026-08-27

Le gong bath (bain sonore), est une technique de relaxation profonde venant d’Asie, que l’on pratique à l’aide de grands gongs symphoniques et planétaires.

Le gong bath (bain sonore), est une technique de relaxation profonde venant d’Asie, que l’on pratique à l’aide de grands gongs symphoniques et planétaires.

Cette relaxation, proche de la méditation calme votre esprit et rebooste votre corps en énergie, en stimulant votre immunité de manière naturelle grâce aux sons et aux vibrations des instruments.

SPECIAL FULLMOON

Nous sommes composés à plus 70% d’eau, et nous savons que la lune influe sur cet élément. Nous aimons donc jouer lors des pleines lunes, et d’utiliser l’eau comme vecteur pour permettre à la vibration de pénétrer davantage dans le corps et de travailler plus en profondeur.

Séance à partir de 18 ans. .

Uni-Sens 80 avenue de Thies Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 67 18 64 62 contact@uni-sens.com

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English : Fullmoon Gong bath

A gong bath (sound bath) is a deep relaxation technique originating in Asia, practised using large symphonic and planetary gongs.

L’événement Fullmoon Gong bath Caen a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Caen la Mer