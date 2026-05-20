14 juillet bals et feu d’artifice Rue des Fosses du Château Caen

Caen

14 juillet bals et feu d’artifice

Rue des Fosses du Château Château de Caen Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 14:00:00

fin : 2026-07-14 01:30:00

Date(s) :

2026-07-14

La Ville de Caen vous donne rendez-vous pour le traditionnel feu d’artifice du 14 juillet, tiré depuis les remparts du Château. Nouveauté cette année, la place Courtonne accueillera des bals de 14h à 1h30 du matin.

La Ville de Caen vous donne rendez-vous pour le traditionnel feu d’artifice du 14 juillet, tiré depuis les remparts du Château. Nouveauté cette année, la place Courtonne accueillera des bals de 14h à 1h30 du matin. .

Rue des Fosses du Château Château de Caen Caen 14000 Calvados Normandie

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English : 14 juillet bals et feu d’artifice

The City of Caen invites you to the traditional 14th July fireworks display, fired from the ramparts of the Château. New this year, the Place Courtonne will be the venue for dances from 2pm to 1.30am.

L’événement 14 juillet bals et feu d’artifice Caen a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Caen la Mer