Caen

Ginguette musicale | Mon Quartier d’été

9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 18:00:00

fin : 2026-07-13 22:00:00

Date(s) :

2026-07-13

La pelouse du quartier Lorge vous attend pour un moment musical hors du temps !

18h0 concert de jazz avec le new jersey quartet

20h0 DJ set avec Amavada

En partenariat avec le New Jersey Quartet et Amavada

La pelouse du quartier Lorge vous attend pour un moment musical hors du temps !

18h0 concert de jazz avec le new jersey quartet

20h0 DJ set avec Amavada

En partenariat avec le New Jersey Quartet et Amavada .

9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 14 37 31 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ginguette musicale | Mon Quartier d’été

The lawn of the Lorge district awaits you for a musical moment out of time!

6.30pm: jazz concert with the new jersey quartet

8.30pm: DJ set with Amavada

In partnership with the New Jersey Quartet and Amavada

L’événement Ginguette musicale | Mon Quartier d’été Caen a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Caen la Mer