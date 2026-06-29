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Ginguette musicale | Mon Quartier d’été Caen

Ginguette musicale | Mon Quartier d’été Caen lundi 13 juillet 2026.

Adresse
9 Rue Neuve Bourg l'Abbé
Ville
14000 Caen
Département
Calvados
Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif

Caen

Ginguette musicale | Mon Quartier d’été

9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 18:00:00
fin : 2026-07-13 22:00:00

Date(s) :
2026-07-13

La pelouse du quartier Lorge vous attend pour un moment musical hors du temps !
18h0 concert de jazz avec le new jersey quartet
20h0 DJ set avec Amavada
En partenariat avec le New Jersey Quartet et Amavada
La pelouse du quartier Lorge vous attend pour un moment musical hors du temps !
18h0 concert de jazz avec le new jersey quartet
20h0 DJ set avec Amavada
En partenariat avec le New Jersey Quartet et Amavada   .

9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 14 37 31 00 

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English : Ginguette musicale | Mon Quartier d’été

The lawn of the Lorge district awaits you for a musical moment out of time!
6.30pm: jazz concert with the new jersey quartet
8.30pm: DJ set with Amavada
In partnership with the New Jersey Quartet and Amavada

L’événement Ginguette musicale | Mon Quartier d’été Caen a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Caen la Mer

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