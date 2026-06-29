Ginguette musicale | Mon Quartier d’été Caen
Ginguette musicale | Mon Quartier d’été Caen lundi 13 juillet 2026.
Caen
Ginguette musicale | Mon Quartier d’été
9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 18:00:00
fin : 2026-07-13 22:00:00
Date(s) :
2026-07-13
La pelouse du quartier Lorge vous attend pour un moment musical hors du temps !
18h0 concert de jazz avec le new jersey quartet
20h0 DJ set avec Amavada
En partenariat avec le New Jersey Quartet et Amavada
La pelouse du quartier Lorge vous attend pour un moment musical hors du temps !
18h0 concert de jazz avec le new jersey quartet
20h0 DJ set avec Amavada
En partenariat avec le New Jersey Quartet et Amavada .
9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 14 37 31 00
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English : Ginguette musicale | Mon Quartier d’été
The lawn of the Lorge district awaits you for a musical moment out of time!
6.30pm: jazz concert with the new jersey quartet
8.30pm: DJ set with Amavada
In partnership with the New Jersey Quartet and Amavada
L’événement Ginguette musicale | Mon Quartier d’été Caen a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Caen la Mer
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