Stage Le cycle de Gilgamesh Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen
Stage Le cycle de Gilgamesh Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen lundi 13 juillet 2026.
Caen
Stage Le cycle de Gilgamesh
Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-13 10:00:00
fin : 2026-07-17 17:00:00
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-17
Stage Tri-Goût Théâtre, vélo & cinéma
Nous travaillerons la caméra subjective et les enfants pourront faire vivre toutes les émotions vécues par Gilgamesh, la tristesse, l’amitié, le combat mais aussi les fous rires, les bêtises et la joie !!
Stage Tri-Goût Théâtre, vélo & cinéma
Avant la poule, avant l’œuf, avant l’écriture, 10.000 ans avant notre ère, Gilgamesh et son pote Foutraque Enkidu se baladaient à bicyclette. Nous allons revisiter la première légende connue de l’humanité à cheval sur nos vélos. Symbolisera le journal intime de Gilgamesh.
Nous travaillerons la caméra subjective et les enfants pourront faire vivre toutes les émotions vécues par Gilgamesh, la tristesse, l’amitié, le combat mais aussi les fous rires, les bêtises et la joie !!
Encadré par Rodolphe Dekowski & Stéphanie Brault
Pour les 8 12 ans .
Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com
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English : Stage Le cycle de Gilgamesh
Tri-Goût course Theatre, cycling & cinema
We’ll be working with the subjective camera and the children will be able to bring to life all the emotions experienced by Gilgamesh: sadness, friendship, fighting, but also laughter, mischief and joy!
L’événement Stage Le cycle de Gilgamesh Caen a été mis à jour le 2026-04-22 par Calvados Attractivité
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