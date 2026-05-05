Construire romain des matériaux à la façade Le Pavillon Caen

Caen

Construire romain des matériaux à la façade

Le Pavillon 10 Quai François Mitterrand Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-07-15 15:30:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-08-26

Découverte tactile des matériaux utilisés en construction romaine, encore utilisés aujourd’hui ou non, suivi d’un atelier collage pour habiller de matériaux sa façade romaine ou pour la composer soi-même en y repérant des formes simples.

Découverte tactile des matériaux utilisés en construction romaine, encore utilisés aujourd’hui ou non, suivi d’un atelier collage pour habiller de matériaux sa façade romaine ou pour la composer soi-même en y repérant des formes simples. .

Le Pavillon 10 Quai François Mitterrand Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 79 29 contact@lepavillon-caen.com

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English : Construire romain des matériaux à la façade

Tactile discovery of the materials used in Roman construction, whether or not they are still in use today, followed by a collage workshop in which you can decorate your Roman facade with materials or create your own by identifying simple shapes.

L’événement Construire romain des matériaux à la façade Caen a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Caen la Mer