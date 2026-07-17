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Le Conte de la princesse Kaguya, Cinéma LUX, Caen

vendredi 24 juillet 2026 · Cinéma LUX · Caen

Le Conte de la princesse Kaguya, Cinéma LUX, Caen

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Lieu
Cinéma LUX
Adresse
6 avenue Sainte-Thérèse, Caen
Ville
14000 Caen
Département
Calvados

Le Conte de la princesse Kaguya Vendredi 24 juillet, 20h30 Cinéma LUX Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-24T20:30:00+02:00 – 2026-07-24T22:47:00+02:00
Fin : 2026-07-24T20:30:00+02:00 – 2026-07-24T22:47:00+02:00

Cinéma LUX 6 avenue Sainte-Thérèse, Caen Caen 14000 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0590#showmovie?id=E6HF1 »}]
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