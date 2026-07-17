Le Conte de la princesse Kaguya, Cinéma LUX, Caen

Informations pratiques

Le Conte de la princesse Kaguya Vendredi 24 juillet, 20h30 Cinéma LUX Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-24T20:30:00+02:00 – 2026-07-24T22:47:00+02:00

Fin : 2026-07-24T20:30:00+02:00 – 2026-07-24T22:47:00+02:00

Cinéma LUX 6 avenue Sainte-Thérèse, Caen Caen 14000 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0590#showmovie?id=E6HF1 »}]

Summer lux – Adapté d’un conte populaire japonais « Le coupeur de bambou », un des textes fondateurs de la littérature japonaise, Kaguya, « la princesse lumineuse », est découverte dans la tige d’un ba…