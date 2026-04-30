Bâtir en couleur atelier mosaïque Le Pavillon Caen

Caen

Bâtir en couleur atelier mosaïque

Le Pavillon 10 Quai François Mitterrand Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 14:00:00

fin : 2026-08-20 15:30:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-20

Visite commentée et ludique de l’exposition suivie d’un atelier mosaïque en crozets, pour découvrir les techniques de construction et décorations des sols emblématiques romains.

Visite commentée et ludique de l’exposition suivie d’un atelier mosaïque en crozets, pour découvrir les techniques de construction et décorations des sols emblématiques romains. .

Le Pavillon 10 Quai François Mitterrand Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 79 29 contact@lepavillon-caen.com

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English : Bâtir en couleur atelier mosaïque

A fun guided tour of the exhibition, followed by a mosaic workshop in crozets, to discover the construction techniques and decorations used on emblematic Roman floors.

L’événement Bâtir en couleur atelier mosaïque Caen a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Caen la Mer