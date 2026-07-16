Le château des photographes, Musée de Normandie – Château de Caen, Caen

Informations pratiques

Le château des photographes 1 septembre – 4 octobre Musée de Normandie – Château de Caen Calvados

Entrée 7 €, tarif réduit 5 €. Entrée gratuite pour les moins de 26 ans tous les jours et le premier week-end de chaque mois pour toutes et tous. Gratuit pendant les Journées européennes du patrimoine.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-01T09:30:00+02:00 – 2026-09-01T12:30:00+02:00

Fin : 2026-10-04T11:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00

Le château des photographes

4 avril – 4 octobre 2026

En 2026, l’exposition du Musée de Normandie tisse le lien entre une histoire récente du château de Caen et le regard porté par les photographes sur sa transformation, d’un édifice militaire à un monument historique, aujourd’hui lieu de culture et de patrimoine.

Le château de Caen, enclave au cœur de la cité, constitue dans l’urbanisme comme dans l’iconographie un élément à part. Longtemps ignoré par la photographie, comme le sont au 19e siècle les édifices militaires, il devient objet d’attention à la fin de la Seconde Guerre mondiale alors que débute la mue qui peu à peu le transforme en un lieu patrimonial, muséal et touristique.

L’exposition est conçue comme un album de photographies du château depuis la première image connue en 1861 jusqu’à aujourd’hui. L’ensemble de 150 œuvres et documents inédits offre un double point de vue : celui des experts — historiens, archéologues, urbanistes — qui produisent une image documentaire normée et celui des photographes qui capturent la matière, la lumière et l’âme du lieu. Ces images reflètent l’identité du château, en perpétuelle redéfinition, et révèlent, à travers ses métamorphoses, l’histoire de cet édifice emblématique.

› Exposition réalisée en partenariat avec l’Ardi – Photographies, Association Régionale pour la Diffusion de l’Image en Normandie. Commissariat scientifique : Céline Ernaelsteen, historienne de la photographie chargée de mission pour l’Ardi – Photographies.

AUTOUR DE L’EXPOSITION

Catalogue d’exposition : Le château des photographes, éditions Octopus, format 21×28 cm, 152 pages, 200 illustrations, 22€. En vente à la boutique de l’exposition (Salles du Rempart).

Pour les familles : « Cherche et trouve » géant, activité « Décalque ton château », mur d’expression, coin lecture, jeux de Mémory pour les enfants non lecteurs, espace photobooth et vidéo. Livret – jeux gratuit pour les 7-13 ans en français et en anglais.

Rendez-vous pour tous : Visites commentées, ateliers, stages photos, rencontres avec des artistes photographes…

ACCESSIBILITĒ

Visites en lecture labiale et traduite en LSF

Visites descriptives et tactiles

Dispositifs en autonomie : livret FALC, parcours de l’exposition traduit en LSF, tables multisensorielles autour de 4 œuvres de l’exposition dont les contenus sont accessibles aux 4 types de handicap : moteur, mental, visuel et auditif

INFOS PRATIQUES

Exposition du 4 avril au 4 octobre 2026.

Musée de Normandie – Château de Caen (Salles du Rempart).

Ouverture tous les jours en juillet et août et du mardi au dimanche le reste de l’année. 9h30-12h30/13h30-18h en semaine. 11h-18h les samedis, dimanches et jours fériés. Fermé le 14 juillet.

Entrée 7 €, tarif réduit 5 €. Entrée gratuite pour les moins de 26 ans tous les jours et le premier week-end de chaque mois pour toutes et tous. Gratuit pendant les Journées européennes du patrimoine.

Informationset programmation : https://musee-de-normandie.caen.fr/evenement/le-chateau-des-photographes

Musée de Normandie – Château de Caen Château 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie 02 31 30 47 60 https://musee-de-normandie.caen.fr https://www.facebook.com/MuseedeNormandie;https://www.instagram.com/musee_de_normandie/;https://billetterie-chateauetmusees.caen.fr/fr-FR/accueil [{« link »: « https://musee-de-normandie.caen.fr/index.php/evenement/le-chateau-des-photographes »}] Situé dans l’enceinte du Château de Caen, forteresse médiévale fondée par Guillaume le Conquérant, le Musée de Normandie est un musée d’histoire et de société. Riche d’importantes collections archéologiques et ethnographiques, le musée propose de découvrir la vie des populations en Normandie, de la Préhistoire à nos jours.

Les collections permanentes se déploient dans les salles de l’ancien Logis des Gouverneurs du château de Caen dans une scénographie conçue pour une visite libre et un riche programme d’activités à destination de tous les publics.

Les expositions temporaires consacrées à l’histoire normande, aux régions d’Europe, aux évolutions de la société et des modes de vie… sont accueillies dans les Salles du Rempart au cœur des vestiges archéologiques.

Des visites et activités sont proposées toute l’année pour les individuels et les groupes au sein du musée, des expositions temporaires et du château. Accès au château :

– En train : Gare SNCF, 5 min. en tramway

– En bus et tramway : Arrêts Université, Saint-Pierre et Château-Quatrans

– En voiture : Périphérique Nord et Ouest, sortie Caen-centre. Stationnement recommandé : Parking souterrain Indigo “Château” / 60 avenue de la Libération. Stationnement PMR : Rue des Fossés du château (à proximité de la porte des Champs) et dans le château (borne d’appel). Sous réserve des places disponibles.

– À vélo : À proximité du château, bornes de stations de Vélolib en libre-service. Dans le château : Vélo à la main sur le site. Stationnement vélos (arceaux) dans la limite des places disponibles.

-Piétons : accès château porte des Champs , porte de l’Université , porte Saint-Pierre

Accueil billetterie du musée au pavillon d’accueil du château.

Le château des photographes

Marguerite Vacher, fonds déposé à l’Ardi – Photographies, collection particulière