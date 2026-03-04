Doudou, écoute avec moi !, Bibliothèque des Capucins, Rouen

Doudou, écoute avec moi ! Samedi 13 juin, 10h30 Bibliothèque des Capucins Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T11:00:00+02:00

Dans les bras d’un adulte, sans oublier doudou, les tout-petits découvrent la musique classique et les instruments. Des gazouillis aux babillages, ils sont sensibilisés à de nouveaux sons à travers un répertoire classique ponctué de comptines traditionnelles. Un temps musical intime à partager en famille, proposé par les enseignants et les élèves du Conservatoire de Rouen.

Bibliothèque des Capucins 21 Rue des Capucins, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime Normandie

Les plus petits aussi ont droit à leurs concerts, pour les éveiller au plaisir de la musique dès la naissance.

