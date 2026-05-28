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Atelier Yoga Hyatt Place Rouen Hyatt Place Hôtel Rouen

Atelier Yoga Hyatt Place Rouen Hyatt Place Hôtel Rouen samedi 13 juin 2026.

Lieu : Hyatt Place Hôtel

Adresse : 77 Route de Neufchâtel

Ville : 76000 Rouen

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Rouen

Atelier Yoga Hyatt Place Rouen

Hyatt Place Hôtel 77 Route de Neufchâtel Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 11:15:00

Date(s) :
2026-06-13

Atelier Yoga au Hyatt Place Rouen Samedi 13 juin · 10h/11h15
Offrez-vous une parenthèse de bien-être au cœur de Rouen. Le Hyatt Place Rouen vous invite à un atelier yoga en plein air dans son élégante cour d’honneur, pour une matinée ressourçante alliant mouvement, respiration et sérénité.
Que vous soyez débutant ou pratiquant confirmé, venez vous reconnecter à vous-même dans un cadre d’exception.

Nos formules
– Atelier Yoga seul 19€/pers.
Une heure de pratique guidée pour recharger corps et esprit.
– Atelier Yoga + Mocktail + Pâtisserie maison 33€/pers.
Prolongez la douceur du moment avec une boisson détox et une gourmandise faite maison.
– Atelier Yoga + Mocktail + Déjeuner à l’ardoise 53€/pers.
(Entrée + Plat + Dessert)
La formule complète pour une matinée bien-être qui se transforme en véritable expérience gastronomique.

Parking inclus. En cas de pluie, l’atelier se déroule en salle.
Inscription via le lien- Places limitées, réservez vite !   .

Hyatt Place Hôtel 77 Route de Neufchâtel Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 27 08 12 34  contact-rouen@hyatt.com

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English : Atelier Yoga Hyatt Place Rouen

L’événement Atelier Yoga Hyatt Place Rouen Rouen a été mis à jour le 2026-05-26 par Seine-Maritime Attractivité

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