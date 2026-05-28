Atelier Yoga Hyatt Place Rouen Hyatt Place Hôtel Rouen
Atelier Yoga Hyatt Place Rouen Hyatt Place Hôtel Rouen samedi 13 juin 2026.
Rouen
Atelier Yoga Hyatt Place Rouen
Hyatt Place Hôtel 77 Route de Neufchâtel Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 11:15:00
Date(s) :
2026-06-13
Atelier Yoga au Hyatt Place Rouen Samedi 13 juin · 10h/11h15
Offrez-vous une parenthèse de bien-être au cœur de Rouen. Le Hyatt Place Rouen vous invite à un atelier yoga en plein air dans son élégante cour d’honneur, pour une matinée ressourçante alliant mouvement, respiration et sérénité.
Que vous soyez débutant ou pratiquant confirmé, venez vous reconnecter à vous-même dans un cadre d’exception.
Nos formules
– Atelier Yoga seul 19€/pers.
Une heure de pratique guidée pour recharger corps et esprit.
– Atelier Yoga + Mocktail + Pâtisserie maison 33€/pers.
Prolongez la douceur du moment avec une boisson détox et une gourmandise faite maison.
– Atelier Yoga + Mocktail + Déjeuner à l’ardoise 53€/pers.
(Entrée + Plat + Dessert)
La formule complète pour une matinée bien-être qui se transforme en véritable expérience gastronomique.
Parking inclus. En cas de pluie, l’atelier se déroule en salle.
Inscription via le lien- Places limitées, réservez vite ! .
Hyatt Place Hôtel 77 Route de Neufchâtel Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 27 08 12 34 contact-rouen@hyatt.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Yoga Hyatt Place Rouen
L’événement Atelier Yoga Hyatt Place Rouen Rouen a été mis à jour le 2026-05-26 par Seine-Maritime Attractivité
À voir aussi à Rouen (Seine-Maritime)
- Déclics : rendez-vous numériques individuels, Bibliothèque des Capucins, Rouen 28 mai 2026
- Triporteur, Jardin Saint Sever 76100 rouen, Rouen 28 mai 2026
- Déclics : rendez-vous numériques individuels, Bibliothèque des Capucins, Rouen 28 mai 2026
- Atelier « le sureau : recettes et vertus », Site de Repainville, Rouen 28 mai 2026
- Cercles d’hommes, Coworking Rouen la Maison bleue, Rouen 28 mai 2026