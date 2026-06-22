AGENDA · Donville-les-Bains
Doudou et racontines Donville-les-Bains
jeudi 2 juillet 2026 · Donville-les-Bains
Informations pratiques
Donville-les-Bains
Doudou et racontines
2 Rue de la Passardière Donville-les-Bains Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 11:00:00
fin : 2026-07-02 11:45:00
Date(s) :
2026-07-02
Heure du conte pour les tout-petits (0- ans).
2 séances 10h et 11h.
Réservations conseillées au 02 51 79 1.
Gratuit et ouvert à tous. .
2 Rue de la Passardière Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 2 33 51 79 31 a.lemetayer@donville.fr
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English : Doudou et racontines
L’événement Doudou et racontines Donville-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Granville Terre et Mer
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