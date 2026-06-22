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AGENDA · Donville-les-Bains

Doudou et racontines Donville-les-Bains

jeudi 2 juillet 2026 · Donville-les-Bains

Doudou et racontines Donville-les-Bains

Informations pratiques

Début
jeudi 2 juillet 2026
Fin
jeudi 2 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
2 Rue de la Passardière
Ville
50350 Donville-les-Bains
Département
Manche
Tarif

Donville-les-Bains

Doudou et racontines

2 Rue de la Passardière Donville-les-Bains Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 11:00:00
fin : 2026-07-02 11:45:00

Date(s) :
2026-07-02

Heure du conte pour les tout-petits (0- ans).
2 séances 10h et 11h.
Réservations conseillées au 02 51 79 1.
Gratuit et ouvert à tous.   .

2 Rue de la Passardière Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 2 33 51 79 31  a.lemetayer@donville.fr

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English : Doudou et racontines

L’événement Doudou et racontines Donville-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Granville Terre et Mer

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