Doully, clotûre de saison Place Pierre de Coubertin Lillebonne
vendredi 14 mai 2027 · Place Pierre de Coubertin · Lillebonne
Informations pratiques
Lillebonne
Doully, clotûre de saison
Place Pierre de Coubertin Centre culturel Juliobona Lillebonne Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-14 20:30:00
fin : 2027-05-14 21:50:00
Date(s) :
2027-05-14
Doully prépare un nouveau spectacle !
Sa voix de clochard assumée et son style inimitable se démarquent dans les médias présentatrice punk de l’émission Groland Le Zapoï sur Canal+, ou encore chroniqueuse dans La Dernière sur Radio Nova, Doully bouscule les codes avec une sincérité désarmante.
C’est aussi comme figure incontournable du stand-up que Doully s’impose. Elle appartient à cette nouvelle génération d’humoristes qui utilisent le stand-up comme thérapie collective, et démontre que l’humour est un puissant vecteur de critique sociale.
Son parcours de vie n’a pas toujours été simple, mais Doully a su en faire une force.
Après les 80 000 p’tits culs venus voir son spectacle Hier j’arrête ! (coécrit avec Blanche Gardin), dans lequel elle raconte avec une aisance et une drôlerie bluffantes sont passé d’ex-junkie au mille et une vies, cette voix si singulière du stand-up prépare son retour… .
Place Pierre de Coubertin Centre culturel Juliobona Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 38 51 88 juliobona@lillebonne.fr
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English : Doully, clotûre de saison
L’événement Doully, clotûre de saison Lillebonne a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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