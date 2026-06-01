Doulon est dans la place, Place du Vieux Doulon, Nantes

Doulon est dans la place Samedi 20 juin, 15h00 Place du Vieux Doulon Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T15:00:00+02:00 – 2026-06-20T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T15:00:00+02:00 – 2026-06-20T23:00:00+02:00

La Maison de Quartier de Doulon – Accoord, l’association des commerçants de Doulon & le café associatif La Petite Cure s’associent pour vous proposer la première édition de « Doulon est dans la place ».

Au programme : des restitutions d’ateliers, des initiations, des concerts, des animations tout public, un stand bar et un stand restauration.

Place du Vieux Doulon Place du Vieux Doulon Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire

Concerts, animations musique danse