Doulon est dans la place, Place du Vieux Doulon, Nantes
Doulon est dans la place, Place du Vieux Doulon, Nantes samedi 20 juin 2026.
Doulon est dans la place Samedi 20 juin, 15h00 Place du Vieux Doulon Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T15:00:00+02:00 – 2026-06-20T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-20T15:00:00+02:00 – 2026-06-20T23:00:00+02:00
La Maison de Quartier de Doulon – Accoord, l’association des commerçants de Doulon & le café associatif La Petite Cure s’associent pour vous proposer la première édition de « Doulon est dans la place ».
Au programme : des restitutions d’ateliers, des initiations, des concerts, des animations tout public, un stand bar et un stand restauration.
Place du Vieux Doulon Place du Vieux Doulon Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire
Concerts, animations musique danse
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Maruja + Killing Spree STEREOLUX Nantes 1 juin 2026
- Dîner solidaire « Le Muscadet rencontre les Corbières » La Cantine du Voyage Nantes 1 juin 2026
- Speedway + Feels Like Heaven + Support TBA Le Ferrailleur Nantes 1 juin 2026
- Speedway + Feels Like Heaven + Left Bank Le Ferrailleur Nantes 1 juin 2026
- Soirée conférence débat : l’hyperphagie boulimique Campus Oniris VetAgroBio Nantes 1 juin 2026