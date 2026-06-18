DOUZE HOMMES EN COLÈRE (CINÉMA EN PLEIN AIR) LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE Toulouse

Toulouse

DOUZE HOMMES EN COLÈRE (CINÉMA EN PLEIN AIR)

LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE 69 Rue du Taur Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

7.5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 22:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Une soirée film en plein air, ça vous tente ?

Synopsis

Un concentré d’Amérique dans une minuscule pièce surchauffée. Soudain, une main se lève. Le huitième juré a un doute quant à la culpabilité de l’accusé. Dans la salle des délibérations, le procès se rejoue. Un classique qui ne vieillit pas. Unité de temps, unité de lieu. Atmosphère oppressante et sentiment de claustrophobie constamment ravivé par la mise en scène virtuose de Lumet. Un film de sueur et de combat qui plaide en faveur d’une justice plus égalitaire. À voir et à revoir, ne serait-ce que pour l’interprétation de Henry Fonda en simple citoyen, debout et seul contre tous.

Sidney Lumet, 1957. USA. 95 min. N&b. DCP. VOSTF. 7.5 .

LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE 69 Rue du Taur Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 30 30 10

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English :

How about an open-air film evening?

L’événement DOUZE HOMMES EN COLÈRE (CINÉMA EN PLEIN AIR) Toulouse a été mis à jour le 2026-06-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE