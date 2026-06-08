LES QUARTIERS D’ÉTÉ DE TOULOUSE LES ORGUES Toulouse mercredi 15 juillet 2026.

Toulouse

LES QUARTIERS D’ÉTÉ DE TOULOUSE LES ORGUES

DIVERS LIEUX Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 18:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-18 2026-08-19 2026-08-20 2026-09-19

Comme chaque année, Toulouse les Orgues prend ses Quartiers d’été et donne rendez-vous aux mélomanes, amateurs du patrimoine et curieux pour des pauses musicales autour des orgues emblématiques toulousains.

Au coeur de l’été, concerts, récitals, lectures musicales et visites insolites sont organisés à la Basilique Saint-Sernin, à l’église Saint-Nicolas, au Temple du Salin et à l’église du Gesù.

Profitez de moments estivaux associant plaisir de la musique et découverte originale de trésors patrimoniaux. Seul, en famille ou entre amis, (re)découvrez l’orgue, son histoire et ses sonorités. La recette pour patienter jusqu’au Festival de Toulouse les Orgues !

Retrouvez le programme détaillé sur leur site internet du festival Toulouse les Orgues. .

DIVERS LIEUX Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 33 76 87 infos@toulouse-les-orgues.org

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English :

Like every year, Toulouse les Orgues takes up its summer quarters and invites music lovers, heritage enthusiasts and the curious to enjoy musical breaks around Toulouse?s emblematic organs.

L’événement LES QUARTIERS D’ÉTÉ DE TOULOUSE LES ORGUES Toulouse a été mis à jour le 2026-06-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE