Dracula, la parodie hilarante et terrifiante !, Théâtre Rue de Belleville, Nantes

Informations pratiques

Dracula, la parodie hilarante et terrifiante ! 30 octobre – 7 novembre Théâtre Rue de Belleville Loire-Atlantique

de 12 à 22€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-30T21:00:00+01:00 – 2026-10-30T22:30:00+01:00

Fin : 2026-11-07T21:00:00+01:00 – 2026-11-07T22:30:00+01:00

Jonathan Harker, agent immobilier anglais, part en Transylvanie pour finaliser la vente de plusieurs appartements à Londres. Il y rencontre le comte Dracula, un vampire excentrique et pansexuel, qui a décidé de quitter sa terre natale pour s’installer en Angleterre. Là, il jette son dévolu sur les deux sœurs Lucy et Mina, ainsi que sur Jonathan lui-même, semant le chaos dans leur entourage.

Face aux ravages de Dracula, une petite équipe se forme autour du Dr. Van Helsing, la grande spécialiste des créatures surnaturelles. Ensemble, iels partent en chasse…

Jouée pour la première fois en France, la pièce Dracula, la parodie hilarante et terrifiante ! s’empare avec humour des codes du roman original.

Portée par 6 acteur.ices jouant 18 rôles, la pièce mêle parodie, comédie physique et clins d’œil à la pop culture dans une ambiance délirante, brouillant les frontières entre le XIXe siècle gothique et le monde contemporain. C’est une célébration théâtrale, joyeusement irrévérencieuse, de l’un des héros les plus célèbres de la littérature !

« A voir absolument ! » Infospectaclesloisirs.com

« Une interprétation excellente » A bride abattue

« Une réussite totale » Clicinfospectacles.fr

Une pièce de Gordon Greenberg & Steve Rosen

Mise en scène par Gaspard Legendre

Scénographie et collaboration artistique de Benjamin Mornet

Dramaturgie d’Ezra Baudou

Musique originale de Christian Auer

Chorégraphies de Clement Wohrer

Avec Caroline Aïn, Robin Ganacheau, Cyril Guillou, Naig Ledaim–Olivier, Aurélien Mallard et Valentin Nerdenne

Théâtre Rue de Belleville 19 Rue de Belleville , Nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://ruedebelleville.net/saison/dracula/ »}]

Jouée pour la 1ère fois en France, Dracula s’empare avec humour des codes du roman original. C’est une célébration théâtrale irrévérencieuse, de l’un des héros les plus célèbres de la littérature !

Théâtre du Héron