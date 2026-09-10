Dracula, la parodie hilarante et terrifiante !, Théâtre Rue de Belleville, Nantes
vendredi 30 octobre 2026 · Théâtre Rue de Belleville · Nantes
Informations pratiques
Dracula, la parodie hilarante et terrifiante ! 30 octobre – 7 novembre Théâtre Rue de Belleville Loire-Atlantique
de 12 à 22€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-30T21:00:00+01:00 – 2026-10-30T22:30:00+01:00
Fin : 2026-11-07T21:00:00+01:00 – 2026-11-07T22:30:00+01:00
Jonathan Harker, agent immobilier anglais, part en Transylvanie pour finaliser la vente de plusieurs appartements à Londres. Il y rencontre le comte Dracula, un vampire excentrique et pansexuel, qui a décidé de quitter sa terre natale pour s’installer en Angleterre. Là, il jette son dévolu sur les deux sœurs Lucy et Mina, ainsi que sur Jonathan lui-même, semant le chaos dans leur entourage.
Face aux ravages de Dracula, une petite équipe se forme autour du Dr. Van Helsing, la grande spécialiste des créatures surnaturelles. Ensemble, iels partent en chasse…
Jouée pour la première fois en France, la pièce Dracula, la parodie hilarante et terrifiante ! s’empare avec humour des codes du roman original.
Portée par 6 acteur.ices jouant 18 rôles, la pièce mêle parodie, comédie physique et clins d’œil à la pop culture dans une ambiance délirante, brouillant les frontières entre le XIXe siècle gothique et le monde contemporain. C’est une célébration théâtrale, joyeusement irrévérencieuse, de l’un des héros les plus célèbres de la littérature !
« A voir absolument ! » Infospectaclesloisirs.com
« Une interprétation excellente » A bride abattue
« Une réussite totale » Clicinfospectacles.fr
Une pièce de Gordon Greenberg & Steve Rosen
Mise en scène par Gaspard Legendre
Scénographie et collaboration artistique de Benjamin Mornet
Dramaturgie d’Ezra Baudou
Musique originale de Christian Auer
Chorégraphies de Clement Wohrer
Avec Caroline Aïn, Robin Ganacheau, Cyril Guillou, Naig Ledaim–Olivier, Aurélien Mallard et Valentin Nerdenne
Théâtre Rue de Belleville 19 Rue de Belleville , Nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://ruedebelleville.net/saison/dracula/ »}]
Jouée pour la 1ère fois en France, Dracula s’empare avec humour des codes du roman original. C’est une célébration théâtrale irrévérencieuse, de l’un des héros les plus célèbres de la littérature !
Théâtre du Héron
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