Séance pour découvrir la Biodanza Salle Koufra Nantes
samedi 22 août 2026 · Salle Koufra · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-22 16:00 –
Gratuit : oui Sans inscription Adulte
Séance pour découvrir (ou redécouvrir) la Biodanza > Samedi 22 août16h à 17h15Salle de gym Koufra1 rue Koufra (à côté de la salle Bonnaire) Ouverte à toutes et tousGratuit et sans inscription Pour toutes questions ou informations supplémentaires : nolwenn.biodanza@posteo.nethttps://nolwennbiodanza-c3a9f3.monpetitsite.org/ Pour ceux qui aiment la musique et ont envie de danser !Quel que soit son âge, ses capacités physiques ou son genre.Pour ceux qui recherchent de la convivialité.Pour ceux qui veulent prendre un temps pour se détendre et relâcher les tensions.Pour stimuler le goût de vivre et sa vitalité.Pour recontacter ses perceptions sensorielles et corporelles, améliorer en douceur ses capacités physiques.Pour le plaisir de s’exprimer par la danse!
Salle Koufra Nantes 44300
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