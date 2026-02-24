Drag Race France Live 4 Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement

Drag Race France Live 4

Samedi 14 novembre 2026 à partir de 20h. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 39 – 39 – 79 EUR

Date et horaire :

Début : 2026-11-14 20:00:00

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

Drag Race France Live revient pour la saison 4 ! Nouvelles reines, nouveau show !



Au Casino de Paris dès le 24 septembre 2026, puis en tournée dans toute la France dont le Samedi 14 Novembre 2026 au Cepac Silo de Marseille !

Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 90 00 00 billetterie@cepacsilo-marseille.fr

English :

Drag Race France Live returns for season 4! New queens, new show!



At the Casino de Paris from September 24, 2026, then on tour throughout France, including Saturday November 14, 2026 at the Cepac Silo in Marseille!

