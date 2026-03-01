Drag show avec Les Altesses du 16 Le Silo Saintes

Drag show avec Les Altesses du 16

Le Silo 97, rue de Taillebourg Saintes Charente-Maritime

Début : 2026-03-13 21:00:00

fin : 2026-03-13 23:00:00

2026-03-13

La troupe drag Les Altesses du 16 viendra enflammer le SILO le vendredi 13 mars. Venez découvrir l’univers flamboyant des cabarets underground et de la scène drag.

dansloeildusilo@gmail.com

The drag troupe Les Altesses du 16 will set SILO alight on Friday March 13. Come and discover the flamboyant world of underground cabarets and the drag scene.

