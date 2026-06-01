Dreamwave • Laces. • Lucas Andrea SUPERSONIC Paris

DREAMWAVE (22h30)

(Psych garage rock – Bristol, UK)

Au cours des deux dernières années, le groupe Dreamwave, originaire de Bristol, a fait salle comble lors de plusieurs tournées en tête d’affiche au Royaume-Uni et dans l’Union européenne, et s’est produit dans des festivals tels que Glastonbury, The Great Escape, Supersonic’s Block Party (FR), Left of the Dial (NL), Dot2Dot et Simple Things.

Tout juste après un concert à guichets fermés au Garage de Londres en première partie de Frankie & The Witch Fingers, le dernier EP du groupe, « Drifter » (chez Stolen Body Records), s’annonce comme leur plus cher à ce jour – et le troisième EP du groupe depuis 2024.

Cet opus marque un renforcement de leur exploration du « néo-psychédélisme », oscillant généralement entre le garage rock et la dream pop.

Les 3 influences : Thee Oh Sees, B52’s, Frankie & The Witch Fingers

https://dreamwaveoffical.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/watch?v=PylFND76fN0

LACES (21h30)

(Alternative – Paris, FR)

Mélange subtil entre l’énergie nerveuse de T alking Heads et la profondeur atmosphérique de groupes comme Radiohead, Laces. navigue entre influences New Wave et sonorités alternatives et africaines. Laces. est un projet one-man band depuis sa création, il construit seul un univers sonore mêlant rythmiques hypnotiques, guitares rythmées et atmosphères mélancoliques ou ultra dansantes.

Les 3 influences : Talking Heads, Foals, The Cure

LUCAS ANDREA (20h30)

(Pop alternative – Paris, FR)

Lucas Andrea incarne une nouvelle voix de la pop française alternative, entre new wave, shoegaze et “beau bizarre”. Il mêle musique, écriture et art plastique dans un même geste narratif, où les formes se répondent et se rejoignent.

Son premier album Une peau d’Apocalypso, accompagné par La Souterraine, est notamment repéré par France Inter, FIP, Tsugi, et adoubé par Étienne Daho.

Les 3 influences : Étienne Daho, Christophe & The Cure

https://alterk.lnk.to/PeaudApocalypso

https://www.youtube.com/@lucas_andrea

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Vendredi 3 Juillet 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Cette soirée plaira aux fans de… Osees, King Gizzard & Night Beats.

Le vendredi 03 juillet 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-03T22:00:00+02:00

fin : 2026-07-04T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-03T19:00:00+02:00_2026-07-03T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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