Droit devant ? AIAA Cie Le Château Barbezieux-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Barbezieux-Saint-Hilaire

Droit devant ? AIAA Cie

Le Château Communauté de communes 4B Sud Charente service culturel Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 18:30:00

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-11-20

Premier volet d’un triptyque sur les pouvoirs de la république, Droit devant? plonge dans le pouvoir judiciaire, celui qui touche intimement. celui qui tranche, sanctionne, répare. Ou échoue.

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Le Château Communauté de communes 4B Sud Charente service culturel Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 32 02 assistant.serviceculturel@cdc4b.com

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English : Droit devant ? AIAA Cie

The first instalment of a trilogy on the powers of the Republic, *Droit devant?* delves into the judiciary the branch of government that affects us most deeply, the one that adjudicates, imposes penalties and provides redress. Or fails to do so.

L’événement Droit devant ? AIAA Cie Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme du Sud Charente