Droit devant ? AIAA Cie Le Château Barbezieux-Saint-Hilaire
vendredi 20 novembre 2026 · Le Château · Barbezieux-Saint-Hilaire
Informations pratiques
Barbezieux-Saint-Hilaire
Droit devant ? AIAA Cie
Le Château Communauté de communes 4B Sud Charente service culturel Barbezieux-Saint-Hilaire Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 18:30:00
fin : 2026-11-20
Date(s) :
2026-11-20
Premier volet d’un triptyque sur les pouvoirs de la république, Droit devant? plonge dans le pouvoir judiciaire, celui qui touche intimement. celui qui tranche, sanctionne, répare. Ou échoue.
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Le Château Communauté de communes 4B Sud Charente service culturel Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 32 02 assistant.serviceculturel@cdc4b.com
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English : Droit devant ? AIAA Cie
The first instalment of a trilogy on the powers of the Republic, *Droit devant?* delves into the judiciary the branch of government that affects us most deeply, the one that adjudicates, imposes penalties and provides redress. Or fails to do so.
L’événement Droit devant ? AIAA Cie Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme du Sud Charente
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