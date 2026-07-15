Drôle de café Place Pierre de Coubertin Lillebonne

Informations pratiques

Lillebonne

Drôle de café

Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-05 20:30:00

fin : 2027-02-05 22:00:00

Date(s) :

2027-02-05

Un petit espace scénique, des gens assis à portée d’artistes, un mur de briques, non loin le bruit du bar.

Les codes visuels d’un stand up ou comedy club sont déjà présents dans le café Juliobona. Dans le cadre de notre nouvelle programmation au café, nous lançons à la demande générale notre comedy club Drôle de café .

Chaque soirée réunit 4 à 5 artistes venus d’univers très différents pour partager leur folie, leur univers. Stand-up, sketch, musique, clown, absurde ou poésie comique

ici, les styles peuvent se mélanger et les surprises aussi.

Des artistes du coin croisent des invité·es de passage, des voix émergentes rencontrent des habitué·es de la scène, dans une ambiance conviviale et festive, un comedy club entre cabaret populaire et guinguette joyeuse. .

Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 38 51 88 juliobona@lillebonne.fr

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English : Drôle de café

L’événement Drôle de café Lillebonne a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme