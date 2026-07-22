Drôle de festival Théâtre comique Association Gallia Théâtre Cinéma Saintes

Informations pratiques

Saintes

Drôle de festival Théâtre comique

Association Gallia Théâtre Cinéma 67 ter cours National Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-25

Un week-end de théâtre 100% comédie ! Vendredi, Un petit coin de paradis vire au cauchemar hilarant pour un couple de bobos. Samedi, place aux mensonges et rebondissements de Daddy Blues autour d’une adoption mouvementée. Fous rires garantis à 20h !

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Association Gallia Théâtre Cinéma 67 ter cours National Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 10 20 mediation@galliasaintes.com

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English :

A weekend of theater that’s 100% comedy! On Friday, “Un petit coin de paradis” turns into a hilarious nightmare for a couple of hipsters. On Saturday, get ready for the lies and twists of “Daddy Blues,” centered around a tumultuous adoption. Laughter guaranteed at 8 p.m.!

L’événement Drôle de festival Théâtre comique Saintes a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge