Informations pratiques

Montreuil-sur-Mer

Drôle de Guerre à Montreuil-sur-Mer !

Rue Carnot Montreuil-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-01

Visite Guidée Patrimoniale

Période Août Les horaires entre 16h et 17h30

Lieu pour les petits groupes sur le rempart, devant la Citadelle.

Grands groupes Cour intérieure de l’Office de Tourisme

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« Un soldat Français est resté figé dans le temps et erre dans les rues ! Rejoignez le et laissez le vous conter, au cours d’une promenade à travers la ville, son quotidien de soldat mobilisé entre 1939 et 1940. L’histoire de l’armée française de l’époque n’a aucun secret pour lui. »

Les différentes dates à retenir

-Samedis 1, 8, 15, 22, 29 août

-Dimanches 2, 9, 16, 23, 30 août

-Mercredis 5 et 19 août

Jauge de 20 personnes Visites soirées possibles pour une demande de 8 adultes minimum.

Contact réservations 06 99 22 98 45 ou par mail memoirede1940@gmail.com

Tarifs adultes 10€/enfant (6-18 ans) 5€ (inclus accessoires soldat)

Tarif étudiant 5€

Crédit photo Mémoire de 1940 .

Rue Carnot Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 99 22 98 45 memoirede1940@gmail.com

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English :

L’événement Drôle de Guerre à Montreuil-sur-Mer ! Montreuil-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-04 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer