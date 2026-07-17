Drôles d’oiseaux : lumière sur une collection exotique (visite guidée de l’exposition temporaire), Museum d’histoire naturelle, Autun

Informations pratiques

Drôles d’oiseaux : lumière sur une collection exotique (visite guidée de l’exposition temporaire) 19 et 20 septembre Museum d’histoire naturelle Saône-et-Loire

Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Grâce au travail mené en 2025 sur la riche collection des oiseaux exotiques du Muséum, découvrez ce fonds étonnant et ses spécimens haut en couleur. Une exposition pour voyager aux quatre coins du monde tout en découvrant comment les collections sont entretenues et conservées dans les réserves.

Museum d’histoire naturelle Impasse Rollet, 71400 Autun, France Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33385520915 https://www.autun.com/sortir-a-autun/les-lieux-de-loisirs/le-museum-dhistoire-naturelle [{« type »: « link », « value »: « http://www.autun-tourisme.com »}] Plus de 800.000 échantillons représentant des spécimens de tous les domaines des sciences de la nature. Magnifique collection d’oiseaux, d’œufs et de nids représentant plus de 10.000 spécimens. Herbiers (300.000 planches). Collections d’insectes, de coquillages et de très nombreux fossiles et minéraux (300.000 pièces) qui retracent l’histoire géologique de la région. Échantillons fossilifères représentant les animaux et les végétaux ayant vécu dans notre région il y a 300 millions d’années. Le bassin d’Autun est une référence (stratotype) dans l’histoire de la terre pour une période de l’ère primaire. Les fossiles conservés en collection au musée en sont le témoignage.

Grâce au travail mené en 2025 sur la riche collection des oiseaux exotiques du Muséum, découvrez ce fonds étonnant et ses spécimens hauts en couleurs. Une exposition pour voyager aux quatre coins du…

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