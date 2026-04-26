Drôles d’oiseaux, rencontre avec le naturaliste Glenn Dubois Bibliothèque Longs-Champs Rennes
Drôles d’oiseaux, rencontre avec le naturaliste Glenn Dubois Bibliothèque Longs-Champs Rennes vendredi 22 mai 2026.
Drôles d’oiseaux, rencontre avec le naturaliste Glenn Dubois Bibliothèque Longs-Champs Rennes Vendredi 22 mai, 17h30 Ille-et-Vilaine
Rencontre
Le naturaliste Glenn Dubois raconte des anecdotes sur la vie des oiseaux de la région ou du monde. Des taxidermies issues de la galerie de zoologie de l’Université de Rennes sont présentées dans la bibliothèque.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-22T17:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-22T19:00:00.000+02:00
1
http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Longs-Champs 60, rue du Doyen Albert Bouzat 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.longs-champs@ville-rennes.fr 02 23 62 26 36
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Ducky Scène Ouverte – Bourg L’Évêque, Salle Smague (polyvalente), Rennes 26 avril 2026
- Ducky Scène Ouverte – Bourg L’Évêque Salle Smague (polyvalente) Rennes 26 avril 2026
- Exposition Juillet en avril. L’aventure éditoriale des Éditions de Juillet LE 360 Rennes 27 avril 2026
- La médecine à distance et la responsabilité civile Faculté de droit et science politique, salle 211 Rennes 27 avril 2026
- LES PIEDS DANS L’EAU – Mickaël Jourdan Bibliothèque des Champs Libres- Chez les enfants Rennes 27 avril 2026