Drôles d’oiseaux, rencontre avec le naturaliste Glenn Dubois Bibliothèque Longs-Champs Rennes Vendredi 22 mai, 17h30 Ille-et-Vilaine

Rencontre

Le naturaliste Glenn Dubois raconte des anecdotes sur la vie des oiseaux de la région ou du monde. Des taxidermies issues de la galerie de zoologie de l’Université de Rennes sont présentées dans la bibliothèque.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-22T17:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-22T19:00:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Longs-Champs 60, rue du Doyen Albert Bouzat 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.longs-champs@ville-rennes.fr 02 23 62 26 36



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